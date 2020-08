Novos leitos já estão disponíveis no Hospital Municipal Raul Sertã

A atualização dos casos de Covid-19 e da taxa de ocupação dos leitos hospitalares da Secretaria de Saúde de Nova Friburgo traz, nesta segunda-feira (3/08), as informações dos 10 novos leitos abertos no Hospital Municipal Raul Sertã, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Agora o município tem 39 leitos exclusivos, sendo 20 deles de UTI.



Segundo o boletim, a unidade municipal que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus está com 50% da taxa de ocupação dos leitos de UTI, com 10 ocupados, e 57,9% dos leitos de enfermaria, com 11 pacientes internados.



O município começa a semana com 1.298 casos confirmados e 69 mortes pela doença. Os casos suspeitos são 58, com 15 pacientes internados e 39 pessoas em isolamento domiciliar, além de quatro óbitos que aguardam o resultado de exames.



O número de casos descartados está em 2.396 e os recuperados somam 584. As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença foram atualizadas e somam 237 casos, sete a mais do que o último boletim, lançado na sexta-feira (31/07), entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



Na rede privada, o Hospital São Lucas continua com 100% de ocupação de UTIs e 40% nos leitos de enfermaria; o Hospital Unimed está com 40% na UTI e 85,7% na enfermaria; e o Hospital Serrano, está com 50% de ocupação dos leitos de UTI e 57,1% nos leitos de enfermaria.



A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI é de 55,3%. Já os leitos de enfermaria apresentam 63,1%. Vale destacar que as duas taxas agora fazem parte do sistema métrico que estabelece o nível de isolamento no município.



Também nesta segunda-feira foram informadas as taxas de ocupação do sábado (1/08), que estava em 36,9% dos leitos de UTI e 64,6% dos leitos de enfermaria, e no domingo (2/08), com 47,4% e 64,6%, respectivamente.