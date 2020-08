Homem é encontrado morto a tiros dentro de casa em São Geraldo

Um homem de 27 anos foi encontrado morto pelos policiais militares do 11ª BPM de Nova Friburgo, na tarde desta sexta-feira (14/08), dentro de sua residência, na Rua Levi José Torres, no bairro São Geraldo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atestar o óbito. Segundo a PM, ele foi vítima de disparo de arma de fogo, tendo levado dois tiros. Ainda de acordo com os militares, existe a suspeita de que a vítima tivesse envolvimento com o tráfico, sendo parte da facção criminosa Comando Vermelho.



O caso está sendo investigado pela 151ª DP, que enviou a equipe de perícia ao local. Depois o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo.