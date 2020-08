Um homem foi atingido por um tiro de raspão na cabeça quando o veículo em que estava com a esposa foi emparelhado por uma motocicleta, na Rua Benedito Costa, em São Geraldo, Nova Friburgo, na tarde desta terça-feira (18/08). Ele dirigiu até o Hospital Municipal Raul Sertã, onde buscou atendimento.



Os policiais militares do 11º BPM estiveram na unidade de saúde, após receberem a informação de que uma pessoa havia dado entrada com ferimento de tiro. Aos PMs, a vítima contou que um homem, em uma motocicleta, efetuou dois disparos em direção ao seu veículo, mas não soube identificar o autor do crime e nem informar qual poderia ser a motivação do atentado.



De acordo com a PM, a vítima tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico. Mesmo tendo recebido alta, ele não compareceu à delegacia para prestar depoimento por não estar se sentindo bem. O caso foi apresentado pela PM e pela esposa da vítima, na 151ª DP, que dará seguimento às investigações.



O carro do casal foi localizado pela equipe do Serviço Reservado (P2) do 11º BPM, abandonado na Vila Dom Bosco, no bairro Cordoeira. Ele foi revistado e depois encaminhado para a delegacia, onde passará por perícia.