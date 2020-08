Começou hoje a nova fase de entrega de cestas básicas pela Prefeitura de Nova Friburgo

A Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo realiza, entre os dias 20 e 21 e 24 a 28 deste mês, a quarta fase da entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte das medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus e contempla as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e as famílias dos alunos da rede municipal de ensino.



Segundo a Secretaria, a entrega das cestas será feita conforme o número final dos cadastrados no CadÚnico e nome das escolas e número final do CPF do responsável pela matrícula escolar, com horários marcados das 8h e às 16h. As cestas incluem ainda materiais para higienização e máscaras de proteção.



Nesta quinta-feira, 20, a entrega está sendo realizada em Amparo, no Campo do Amparo, das 9h às 13h, para moradores das localidades Barroso; Tiradentes; e Alto do Schuenck. E para famílias de alunos nas escolas E.M. Tiradentes; E.M. Hermenegildo Gripp; C.M. Maria da Penha; E.M. Celcyo Folly; CMEI Maria da Penha; CMEI Gilcely Canto; e E.M. Henrique Carlos Heckert.



Na sexta-feira, 21, das 8h30 às 13h, na Escola Municipal Nair Araújo Rodrigues, em São Geraldo, acontece a entrega para moradores cadastrados no CadÚnico das localidades de Rio Grande de Cima; Santa Bernadete; Solares; e Nova Esperança. E famílias de alunos das escolas E.M. Adezir Almeida Garcia; CMEI Iolanda da Silva; CMEI Clementina Alves Martins; CMEI Solares; E.M. Bernardo Pacheco; e E.M. Professora Nair de Araújo Rodrigues.



Na próxima segunda-feira, 24, entre 13h e 15h, serão contemplados os moradores da Chácara do Paraíso; Alto da Chácara; Loteamento Jacina; e famílias com alunos na Creche Nadir Cardoso. A distribuição será feita na Praça da Chácara do Paraíso.



Na terça-feira, 25, a entrega acontece no CEFET, localizado no bairro Prado, das 8h às 15h, para moradores de Jardinlândia; Lazareto; Duas Pedras; São Cristóvão; e Jardim Ouro Preto. E para as unidades escolares: C.M. Sebastiana Carneiro; E.M. Hélio Corrêa; C.M. Ruy Sanglard; E.M. Iza Saippa; CMEI Izabel Monteiro; CMEI Andrade Bachini; CMEI Jardinlândia; e C.M. Letícia Soares.



Na quarta-feira, 26, a distribuição acontece em Riograndina, na Escola Municipal Estação Rio Grande, das 8h30 às 15h, para as localidades: Parque Maria Tereza; Janela das Andorinhas; Conjunto 7; Luiz Fonseca. E as unidades: C.M. Pastor Schulupp; E.M. Dante Laginestra; CMEI Maria Altina Niederauer; e E.M. Estação do Rio Grande.



Na quinta-feira, 27, começa a entrega para localidades de Conselheiro Paulino, das 8h às 16h, no Ginásio de Conselheiro Paulino. Neste dia serão atendidos os moradores cadastrados no CadÚnico com CPF final entre 0 e 4 dos bairros Floresta; Alto do Floresta; Jardim Marajó; Fazenda da Laje; Belmont; Catete; Furnas; Terra Nova; Parque das Flores; Santo André; Jardim Califórnia; Prado; Três Irmãos; São Jorge; e Sítio dos Afonsos.



Também no dia 27 são contempladas as famílias de alunos cujos responsáveis tenham CPF final entre 0 e 4 das escolas: E.M. Décio Soares; E.M.E. Tessarolo, Rui Barbosa, Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginestra (JIMDEL); E.M. Dinah L. Bravo; E.M. Izabel G. Siqueira; E.M. Vale de Luz; E.M. Pastor Schlupp; E.M. Lafayette B. Filho; E.M. Francisco Silveira; E.M. Umbelina B. de Queiroz; CMEI Adriano Freitas; CMEI Alaene Breder; CMEI Edith Santos; CMEI Brasilina Teixeira; CMEI Menino Jesus; CMEI Santa Terezinha; e CMEI Franz Haug.



Na sexta-feira, 28, das 8h às 16h, no Ginásio de Conselheiro Paulino, será continuada a entrega para os moradores das mesmas localidades e escolas acima, cujos CPFs tenham o final entre 5 e 9.