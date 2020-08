Nova Friburgo ultrapassa a marca de 2 mil confirmações de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo atualizou as informações do boletim Covid-19 nesta quinta-feira (20/08). Com mais 77 casos confirmados, o município registra agora 2.055 casos positivos e 88 mortes pela doença. Com testagem padrão, até o momento foram realizados 5.495 testes.



As informações sobre profissionais da área de Saúde contaminados com a doença também foram atualizadas e somam 312 casos, dez a mais que o último boletim, entre eles duas mortes, confirmadas em maio e julho.



O número de casos suspeitos voltou a aumentar e agora somam 87, com 18 pacientes internados, 63 pessoas em isolamento domiciliar e seis mortes, que ainda aguardam resultado de exames. Os descartados são 3.353 e os recuperados somam 925.



Segundo o boletim, o Hospital Municipal Raul Sertã, que é referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, está com 30% dos leitos de UTI ocupados, com seis dos 20 leitos com pacientes. Já os leitos de enfermaria estão hoje com 84,2% da ocupação, com 16 pacientes internados.



A taxa geral de ocupação dos leitos de UTI caiu novamente para 55%, com a abertura de mais dois leitos no Hospital São Lucas, que agora possui oito leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid-19. Já os leitos de enfermaria apresentam 48,5%.