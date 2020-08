Com dez prisões no mês de julho, Deam Nova Friburgo é destaque entre as delegacias do Estado

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo foi a primeira colocada na lista de produtividade operacional, compilada pela Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), no mês de julho. Pela avaliação, a especializada do município efetuou dez prisões no período, sendo destaque entre outras unidades da Polícia Civil com o mesmo porte.



Foram avaliadas unidades de todo o estado. No quesito que reúne delegacias com média de até 200 registros de ocorrência mensais, a Deam Nova Friburgo lidera, com um aumento significativo nas prisões, apesar do complicado momento em decorrência da pandemia da Covid-19.



Em segundo lugar no ranking fica a 119º DP (Rio Bonito), com 9 prisões, e empatadas em terceiro estão a 99ª DP (Itatiaia) e a 107ª DP (Paraíba do Sul), ambas com sete prisões no período. Em quarto aparecem as delegacias 61ª DP (Xerém), 109ª DP (Sapucaia), 127ª DP (Búzios) e 167ª DP (Paraty). E a quinta posição é dividida entre a 112ª DP (Carmo), 136ª DP (Santo Antônio de Pádua), 91ª DP (Valença), 67ª DP (Guapimirim) e a 147ª DP (São Francisco do Itabapoana).



Tendo assumido a especializada neste momento de pandemia, cujas medidas de distanciamento social adotadas para prevenção acabam por influenciar no número de denúncias recebidas, a delegada Carla Ferrão, comenta sobre a preocupação com o aumento das subnotificações.



“Quando assumi a Deam de Nova Friburgo alguns meses atrás já estávamos no auge da pandemia. A gente já lida com o problema da subnotificação, porque muitas vezes as vítimas demoram muito tempo para fazer a denúncia por vários motivos, mas a pandemia acentuou esse problema das subnotificações, porque as vítimas estão mais em casa, saindo menos por causa do distanciamento social, houve uma diminuição do transporte público e há um maior convívio com o agressor, entre outros fatores”, explica a delegada.



Para contornar esse problema, foram realizadas pela titular, junto com a equipe da especializada, várias mudanças de protocolo para garantir uma maior proximidade com as vítimas de violência e a população em geral.



“Quando assumi no meio dessa nova realidade, pensei em novos protocolos, que junto com a equipe da Deam foram implantados para que neste momento de distanciamento social a gente possa estar mais próximos a essas vítimas. Com isso, temos feito um trabalho mais presente, mais atuante, nesse sentido. Quando recebemos uma denúncia as equipes são imediatamente deslocadas para atender, não importa o dia ou a hora”, diz Carla Ferrão.



E para a delegada, esse posicionamento contribuiu para o resultado da avaliação mensal, porque proporcionou não só um aumento das prisões em flagrantes, como também o recolhimento de evidências para a construção dos casos.



“Esse trabalho mais próximo fez com que houvesse um aumento das prisões em flagrantes, as equipes chegam nos locais assim que as denúncias são recebidas, mas também ajuda muito a conseguir as provas, os indícios, coletar o material logo após o crime. A polícia mais próxima traz mais segurança a essas vítimas, o que ajuda a aumentar as denúncias e ainda faz com que a gente tenha mais êxito nas investigações”, conclui a delegada.