Drogas enterradas em área de mata no Alto de Olaria são apreendidas pela PM

Uma denúncia anônima levou os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, de Nova Friburgo, a uma carga de drogas que estava enterrada em uma área de mata próxima a Rua Tupi, no bairro Alto de Olaria, nesta quarta-feira (26/08). Um rapaz de 18 anos e um adolescente, de 17, foram detidos na ação.



Segundo a PM, a equipe do Patamo se dirigiu ao local informado e abordou o suspeito de 18 anos, que não estava de posse de nenhum material, mas acabou entregando ao PMs as drogas que estavam escondidas em sua residência. Nesse início da ação foram apreendidos 32 papelotes de cocaína e 27 tabletes de maconha.



O segundo suspeito, o adolescente, foi abordado na escadaria da Rua Amapá, também no Alto de Olaria, e levou os PMs até o local onde a droga estava enterrada. Foram encontradas 10 cargas, totalizando 317 tabletes de maconha, pesando 2,564 quilos; 32 sacolés de cocaína, sendo 56 gramas do material; e também foram apreendidos dois celulares.



Os suspeitos e o material foram encaminhados para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado. A dupla foi autuada por tráfico e envolvimento com o tráfico de drogas.