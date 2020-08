A concessionária Rota 116, responsável pela RJ-116, informou a nova tarifa básica de pedágio, que começará a ser cobrada na próxima sexta-feira, 4 de setembro. Com reajuste de R$ 0,30, a tarifa passa a ser de R$ 6,30 para carros de passeios, no trecho Itaboraí, Nova Friburgo e Macuco.



Segundo a concessionária, o reajuste faz parte do contrato de concessão estabelecido entre o Governo do Estado e a Rota 116 S/A.



A rodovia tem quatro praças de pedágio, localizadas nos quilômetros 1,9, em Itaboraí; 48,8, em Cachoeiras de Macacu; 90,4 em Nova Friburgo e 122,3 em Cordeiro.



A tarifa básica de R$6,30 é cobrada para carros de passeio. Para caminhões e ônibus de até dois eixos a tarifa passa a ser de R$12,60, com reajuste de R$ 0,60. Veículos de três a seis eixos o valor passará para R$25,20, com reajuste de R$ 1,20. E acima de seis eixos será cobrada a tarifa básica multiplicada pelo número de eixos do veículo.