A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, sob comando da delegada Carla Ferrão, prendeu na tarde desta terça-feira (1/09) um homem de 26 anos, pelo crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha. A prisão foi realizada logo após a ex-companheira dele, de 20 anos, comparecer à especializada e comunicar o crime.



O casal ficou junto por quatro anos e tem duas filhas, mas o relacionamento, segundo a Deam, foi quase sempre abusivo, sendo a vítima constantemente agredida fisicamente e ameaçada, muitas vezes na frente das crianças, uma com três anos e a outra de apenas nove meses.



Eles estão separados há cerca de três meses, mas o acusado não aceita o fim do relacionamento e vem perseguindo a vítima desde então. Ainda de acordo com a Deam, na manhã desta terça-feira o ex-companheiro esteve na residência da vítima e fez ameaças, dizendo inclusive que “iria na casa da vítima todos os dias, que não a deixaria em paz e faria da vida dela um inferno”.



Por conta deste último episódio, com medo e temendo pela segurança das filhas, a vítima decidiu denunciar o agressor. Na delegacia, ela contou que ele também esteve em sua casa na última segunda-feira (31/08), tendo a agredido com puxões de cabelos e empurrões, que só pararam porque uma tia interviu.



Em uma das agressões anteriores, o acusado chegou a tomar veneno na frente da ex-companheira, dizendo que se mataria se eles não reatassem. E em revista feita pelos agentes da Deam, no momento da prisão, foi encontrado um pacote, com uma substância que ele confirmou ser veneno.



Os policiais ainda investigam se o veneno encontrado seria usado em uma tentativa de suicídio ou para envenenar a ex-companheira. Ele segue preso na sede da Deam e será encaminhado para um presídio na capital.