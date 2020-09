Prefeitura de Nova Friburgo organiza pregão para adquirir motocicletas para a Guarda Municipal

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico neste sábado (12/09) um aviso de pregão presencial para aquisição de motocicletas e equipamentos de segurança e proteção para serem utilizadas pela Guarda Civil Municipal.



A licitação organizada pela Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana está marcada para o dia 5 de outubro, às 14h, na Sala de Licitações da Prefeitura na Avenida Alberto Braune, 224, no centro.



A estimativa de gastos é de R$ 175.574,00. O edital pode ser retirado no site da Prefeitura. Outras informações podem ser conseguidas pelos telefones (22) 2525.9174 e (22) 2533.1458 ou nos e-mails licitacaopmnf@yahoo.com.br e licitacao@pmnf.rj.gov.br.