Dois presos e dois menores detidos em ações de combate ao tráfico no final de semana

Ações da Polícia Militar em Nova Friburgo neste final de semana levaram a prisão de dois homens e a apreensão de dois adolescentes por envolvimento com o tráfico de drogas. Nas abordagens, foram retirados de circulação 458 sacolés de cocaína e 155 trouxinhas de maconha. Os suspeitos e o material foram encaminhados para a 151ª DP, onde os casos foram registrados.



No domingo (13/09), um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pela equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, com 53 sacolés de cocaína.



Na sexta-feira (11/09), uma ação conjunta do Patamo e do Serviço Reservado (P2) terminou com a prisão de um homem, de 26 anos, na Rua Darcília dos Santos, no bairro Cordoeira. Com ele foram apreendidos 33 sacolés de cocaína.



Também na sexta-feira, policiais militares do Serviço Reservado (P2) prenderam um homem, de 23 anos, e apreenderam um adolescente, de 17, na Rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta. Na ação foram apreendidos 372 sacolés de cocaína e 115 trouxinhas de maconha.