Jovem é morto a tiros no Ruy Sanglard em Nova Friburgo

Um rapaz de 19 anos foi morto a tiros na noite do último domingo (13/09), na Rua José Acidino, no bairro Ruy Sanglard, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Segundo a família, ele saiu de casa no sábado, 12, e não retornou e nem deu mais notícias.



Os policiais militares do 11º BPM foram acionados ao local após informações recebidas pelo Disque Denúncia, relatando o homicídio. De acordo com a PM, a vítima foi baleada pelo menos quatro vezes.



Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil esteve no local com a equipe da perícia e o caso é investigados pela 151ª DP (Nova Friburgo).