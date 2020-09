Nova Friburgo confirma a morte de mais um profissional da Saúde por Covid-19

Com 384 casos positivos de Covid-19 confirmadas entre os profissionais da Saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia, a Secretaria de Saúde de Novriburgo registra no boletim desta quarta-feira (16/09) mais uma morte pela doença, chegando a três o número de óbitos.



A morte confirmada foi do médico clínico geral Luiz Fernando Silva Tamez, que estava internado na UTI do Hospital Unimed e faleceu nesta terça-feira (15/09), por complicações da doença. Tamez era médico cooperado da Unimed e prestador de serviço do Grupo S.O.S. Vida em Nova Friburgo. Ele deixa mulher e dois filhos.



Nas redes sociais, a Unimed publicou uma nota de pesar, onde destaca o profissionalismo e a amizade do médico: “Nosso querido amigo Dr. Luiz Fernando Silva Tamez nos deixou. Estamos todos de coração partido, experimentando uma tristeza enorme e uma saudade grande. Nossas condolências a sua esposa e filhos e a certeza de que nos deixa inspiração, admiração e ótimas lembranças. Descanse em paz”, diz a nota.



O Grupo S.O.S Vida também lamentou a morte do profissional: “Comunicamos, com pesar, o falecimento do Dr. Luiz Fernando Silva Tamez, médico do Grupo SOS Vida em Nova Friburgo. Ocorrido na data de hoje, 15 de setembro de 2020. Nossos sentimentos aos familiares e amigos”.



Nas publicações, amigos e pacientes também expressaram seus sentimentos quanto a perda do médico:



“Meus sinceros sentimentos aos familiares. Excelente profissional e ser humano. Foi um verdadeiro anjo da guarda na vida do meu pai. Descanse em paz! Vai fazer muita falta”, diz Claudilene Moraes.



“Meu Deus, eu não estou acreditando. Que Deus te receba de braços abertos, um grande médico, como me ajudou. Trabalhei com ele no início da minha carreira e tive o prazer de reencontrar no HSF. Meus sentimentos a família”, conta Débora Ventura.



“Meus sentimentos, estou muito triste, pois estava começando a tratar de minha filha. Um excelente médico”, afirma Monifa Khalidah.