Nove pessoas presas por tráfico em apenas uma ação da PM no Loteamento dos Maias

Na tarde desta quinta-feira (17/09), policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, receberam informações de que traficantes vindos do Morro do Turano, no Rio de Janeiro, estariam gerenciando o tráfico de drogas no Loteamento dos Maias, no distrito de Conselheiro Paulino. Os PMs então organizaram uma operação e conseguiram observar o movimento de pessoas envolvidas com tráfico.



Nove pessoas, sendo seis homens e três mulheres, com idades entre 18 e 37 anos, foram presas na ação. O grupo foi abordado na Rua José Paulo Souza Maia e com eles foram apreendidos 1.238 sacolés de cocaína, 381 trouxinhas de maconha e cinco celulares.



Para impedir fugas, os militares organizaram um cerco. Parte das drogas estava em posse dos suspeitos, outra parte estava escondida em tonel, enterrado próximo ao local onde ocorria a movimentação ilícita.



Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.