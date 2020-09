Foragido do Espírito Santo é preso em Nova Friburgo

Policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam na manhã desta sexta-feira (18/09) um homem, de 35 anos, que estava foragido da Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio, ocorrido no Estado do Espírito Santo.



O foragido foi abordado na Rua Leordina de Araújo Ennes, no bairro Cordoeira. Ele foi localizado com ajuda de uma denúncia anônima, mas tentou confundir os policiais, informando um nome falso durante a ação.



Ele foi então encaminhado para a 151ª DP para confirmação dos dados fornecidos, sendo revelada sua verdadeira identidade. Ele permanece preso e aguarda transferência.