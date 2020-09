Incêndio em vegetação na Granja Mimosa levou mais de duas horas para ser controlado

O 6º Grupamento de Bombeiros Militares de Nova Friburgo atendeu nesta sexta-feira (18/09) mais uma ocorrência de incêndio em vegetação, desta vez no loteamento Granja Mimosa, no distrito de Conselheiro Paulino. Segundo a corporação, o fogo queimava violentamente quando as equipes chegaram ao local.



A intensidade do incêndio, em virtude do tempo seco e forte ventos, chegou a colocar em risco residências de um condomínio próximo, na Rua José Ruiz Galvez. O trabalho de combate levou mais de duas até que as chamas fossem controladas.



Nesta semana, outros focos de incêndio em Parada Folly, no bairro Amparo; na Chácara do Paraíso; e próximo ao Jardim do Nêgo, em Campo do Coelho, também exigiram grande esforço dos bombeiros militares. Foram vários dias para controle das chamas até finalmente os focos serem extinguidos na última terça-feira (15/09).



Segundo o balanço da Operação Extinctus, desde o início do período de estiagem já foram atendidas mais de 900 ocorrências de incêndio em vegetação somente da Região Serrana. O Corpo de Bombeiros segue atuando com medidas reforçadas e apoio de um helicóptero. Nas áreas afetadas, a corporação permanece realizando o trabalho de monitoramento.