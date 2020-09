Nova Friburgo aumenta resultado no Ideb, mas não alcança a meta projetada para 2019

O Ministério da Educação divulgou nesta semana o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), referente ao ano de 2019. Na avaliação, Nova Friburgo teve um bom desempenho, mas não conseguiu superar a meta projetada.



No Ensino Fundamental I, que avalia alunos da 4ª série/ 5º ano, o município ficou na 14º posição no comparativo com as outras escolas da rede municipal do Estado. O resultado do Ensino Fundamental I foi o mesmo de 2017, 5.9. A meta era de 6.4.



No Ensino Fundamental II, que avalia alunos da 8ª série/ 9º ano, o município ficou na 21º posição no comparativo com as outras escolas da rede municipal do Estado. O resultado do Ensino Fundamental II passou de 4.8, em 2017, para 5.1, em 2019. A meta era de 5.9.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 11 escolas, com alunos nos anos finais, participaram da Prova Brasil, sendo que nove tiveram resultado acima do Ideb anterior e duas participaram pela primeira vez, não havendo como comparar resultados. Das 11 escolas, quatro superaram a meta para 2019.



Com alunos nos anos iniciais, 46 unidades fizeram a Prova Brasil, sendo que 23 obtiveram resultado melhor do que no Ideb anterior. Das 46 escolas, 14 atingiram ou superaram a meta estabelecida para 2019. Quatro escolas não possuem números de comparação por não terem participado nas edições anteriores.



O Ideb avalia a evolução da aprendizagem no país, com base no desempenho dos alunos nas duas principais disciplinas da grade curricular padrão: português e matemática. Criado em 2007, ele é o principal indicador da qualidade da Educação do Brasil e estabelece metas, com objetivo de melhorar a qualidade do ensino no país, tanto na rede pública, quanto na particular.



A avaliação, cujo índice é apresentado a cada dois anos, leva em consideração dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A escala do rendimento varia entre 0 e 10 e as metas são crescentes.



O objetivo é que a educação no país alcance, no Ensino Fundamental I, a média 6 até 2021. Para o ensino Fundamental II, a meta projetada para o próximo ano é de 5.5. E para o Ensino Médio, essa meta é de 5.2.