145 vagas de emprego em Nova Friburgo

, vinculada à Subsecretaria de Trabalho e Renda de Nova Friburgo, está comde emprego nesta semana. Os interessados devem se cadastrar no Portal do Trabalho , informando nome completo, e-mail, telefone, CPF, número de inscrição da Carteira de Trabalho, comprovante de residência e o número do PIS.As vagas são para: açougueiro (1); agente de viagens (1); analista de TI (1); assistente administrativo (1); atendente de estacionamento (4); auxiliar de mercadorias (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar CPD - informática (1); auxiliar de almoxarifado (1); auxiliar de cadastro (1); auxiliar de contabilidade (1); auxiliar de cozinha (1); auxiliar de departamento pessoal (2); auxiliar de depósito (1); auxiliar de estamparia (1); auxiliar de manutenção (1); auxiliar de montagem industrial (3); auxiliar de plataforma (2); auxiliar de produção (11); auxiliar de serviços gerais (1); balconista de medicamentos (1); balconista de padaria (1); cabeleireiro (1); caldereiro ou montador industrial (2); cartazista (1); caseiro (1); conferente de mercadoria (1); cozinheiro industrial (1); designer gráfico (1); estoquista (1); fiscal de prevenção e perdas (2); galvanoplastia (1); líder de depósito (1); líder de frente de caixa (2); líder de loja (1); líder de perecíveis (1); manicure (1); mecânico diesel (1); motorista de caminhão (1); operador de caixa (1); operador de empilhadeira (1); operador de estacionamento (1); padeiro (1); pintura eletrostática (1); repositor de loja (1); retificador de cabeçotes (1); retificador de eixo (1); salgadeiro (1); serviços gerais (1); soldador (3); técnico de manipulação (1); técnico de manutenção (1); torneiro mecânico (2); vendedor externo (7); e vendedor interno (5)As oportunidades para o setor de confecção incluem vagas para: cortador (2); cortador de serra fita (2); costureira (1); costureira - encapar bojo (1); costureira três pontos (1); costureira colarete (2); costureira overlock (3); costureira para facção (11); costureira polivalente (20); costureira reta (1); costureira todas as máquinas (11); costureira todas as máquinas que encape bojo (1); e embaladeira (1).A maioria das vagas exigem ensino fundamental e médio completos, havendo possibilidades para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.A Casa do Emprego fica na Avenida Alberto Braune, 223 (antiga rodoviária), no Centro. O funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Também é possível se cadastrar para uma vaga através do e-mail casadoempregonf@gmail.com ou pelo telefone (22) 2525-9205.