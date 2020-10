Por O Dia

Policiais militares da guarnição Guardiões da Vida - Patrulha Maria da Penha, do 11º BPM, de Nova Friburgo, foram atacados por traficantes, neste sábado (17/10), quando cumpriam uma medida protetiva no condomínio Terra Nova 2, na Rua Maestro Joaquim Naegele, no distrito de Conselheiro Paulino. Segundo os PMs, assim que chegaram ao local, por volta das 17h, disparos foram efetuados contra as viaturas, sendo iniciado o confronto.



Na troca de tiros, os policiais da Patrulha Maria da Penha se abrigaram e solicitaram reforços. Quando as guarnições do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e do Serviço Reservado (P2) chegaram ao local, os suspeitos fugiram, sendo então iniciadas as buscas.



A ação foi até as 4h da madrugada deste domingo (18/10). Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos. Com eles foram apreendidos 31 papelotes de cocaína, uma pistola calibre 40 e um revólver calibre 38. O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo).