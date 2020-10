Por O Dia

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo emitiu uma nota de pesar no início da tarde desta segunda-feira (19/10) pela morte do médico Ricardo José Figueiredo Camargo, de 54 anos. Essa é a quarta morte de um profissional da área de saúde do município por causa de complicações relacionadas a Covid-19, as outras três foram registradas nos meses de maio, julho e setembro.



Segundo a Secretaria, Ricardo Camargo era clínico geral e atuava desde 1996 no Hospital Municipal Raul Sertã. Ele estava internado há 21 dias em um hospital da rede privada e faleceu na manhã de hoje.



“Deixa um grande legado pelo seu desempenho prestado à sociedade como clínico geral, internista na Emergência e depois como intensivista do CTI. A Secretaria de Saúde e toda a equipe do Hospital Municipal Raul Sertã se solidariza com os familiares, desejando que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e pesar”.



Nesta segunda-feira entrou em vigor no município a Bandeira Verde, o estágio mais flexível de acordo com as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Nas últimas semanas a taxa de ocupação dos leitos de UTI e clínicos na cidade tem se mantido abaixo dos 40%.