Por O Dia

Referência no tratamento de pacientes com Covid-19 em Nova Friburgo, o Hospital Municipal Raul Sertã tem apresentado problemas no atendimento geral por conta da falta de médicos. Nesta quarta-feira (21/10), uma equipe de reportagem do RJTV esteve na unidade e informou que não havia atendimento, sendo as pessoas orientadas a procurar a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Conselheiro Paulino.



Procurada, a prefeitura confirmou as dificuldades, informando que houve uma baixa de profissionais por comorbidades, falecimento e até por desligamento do serviço em virtude do período eleitoral.



Essa não é a primeira vez que a unidade deixa de prestar atendimento normal, se limitando a casos emergenciais, desde a última semana de agosto, o município tem passado por problemas no atendimento no Hospital Municipal Raul Sertã com a falta especialmente de médicos clínicos gerais.



Com o quadro de médicos reduzido, o município abriu um processo seletivo no final de setembro, cujo resultado foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico no dia 30 de setembro, sendo informada a relação dos aprovados.



Sobre o processo seletivo, o município informou em nota que ele já está em fase final, havendo previsão de que os aprovados sejam chamados nos próximos dias.