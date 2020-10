Por O Dia

Os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, sob comando da delegada titular Carla Ferrão, cumpriram um mandado de prisão na tarde desta quarta-feira (21/10) contra um homem, de 29 anos, pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a companheira, de 23 anos.



O acusado foi localizado pelos agentes em um condomínio no bairro Jardim Califórnia, pouco tempo após a expedição do mandado, pelo Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica.



Segundo a vítima, o companheiro a agrediu com socos e ainda ameaçou matá-la, sendo então feito o registro da ocorrência, que levou ao pedido de prisão preventiva. Em seu relato, a vítima contou aos policiais da Deam que ainda foi impedida de retirar seus pertences pessoais da casa em que morava com o companheiro, tendo ele dito que “colocaria fogo nos objetos”.



De acordo com a especializada, além dos crimes na forma da Lei Maria da Penha, o preso também tem passagem por tráfico de drogas, roubo e homicídio qualificado. Ele foi levado para a sede da Deam, de onde será transferido para uma unidade prisional.