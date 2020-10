Por O Dia

Um chamado de violência doméstica atendido pelos policiais militares do 11º BPM de Nova Friburgo na manhã deste domingo (25/10) levou a prisão e flagrante do agressor, na Rua Manoel Elias Perroud, no Loteamento Floresta, em Conselheiro Paulino. O homem, de 21 anos, foi acusado pela companheira, de 26, por agressões com chutes e chineladas.



A agressão ocorreu na residência em que o casal morava. Segundo os PMs, ao chegar ao local, foi possível ouvir a discussão do lado de fora do imóvel e depois observar algumas escoriações na vítima.



Tanto o acusado, quanto a vítima foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado. A mulher prestou depoimento e o homem, de 21 anos, permaneceu preso.