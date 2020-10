Por O Dia

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo atualizou os dados do boletim Covid-19 nesta segunda-feira (26/10). Com 34 confirmações e o registro de uma morte, o município tem hoje 3.708 casos positivos e 153 mortes pela doença.



Com 10.921 testes realizados, o boletim ainda traz a informação de oito casos suspeitos, com quatro pacientes internados, uma pessoa em isolamento domiciliar e três óbitos, que ainda aguardam o resultado de exames. Os casos descartados são 7.205, e os recuperados estão em 1.668.



As informações de contágio em profissionais da área de saúde, que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia também foram atualizadas e, com mais duas confirmações, somam 454 casos. Além de quatro óbitos, registrados nos meses de maio, julho e setembro e do médico Ricardo Camargo na segunda-feira (19/10).



Referência no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, o Hospital Municipal Raul Sertã continua com 25% dos leitos de UTI ocupados, com cinco pacientes. Já os leitos de enfermaria da unidade estão em 31,6%, com seis pacientes internados.



A taxa geral de ocupação, que leva em consideração os leitos exclusivos no hospital municipal e nas três unidades particulares da cidade, está em 33,3% de ocupação nos leitos de UTI e 31,6% nos leitos de enfermaria.