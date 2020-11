Por O Dia

Nesta segunda-feira (2/11), Dia de Finados, as tradições do Dia de Finados serão mantidas em Nova Friburgo, mas com restrições, devido à pandemia de Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, estruturas de higienização para as mãos foram instaladas nos cinco cemitérios administrados pelo município.



São cinco os cemitérios administrados pela Prefeitura: Campo do Coelho, Riograndina, São Pedro da Serra e os cemitérios São João Batista, no Centro, e Trilha do Céu, em Fazenda Laje. Todos eles estarão abertos das 7h às 17h.



Haverá também distribuição de máscaras de barreira na porta dos cemitérios e os funcionários irão monitorar a entrada de pessoas, limitando a quantidade que vai entrar nos locais, a fim de evitar aglomerações.



Segundo a Prefeitura, os cemitérios São João Batista e Trilha do Céu são os que, comumente, recebem a maior quantidade de visitantes. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos e a Guarda Civil Municipal estarão presentes nos cinco cemitérios para orientação dos visitantes.



“A Secretaria de Serviços Públicos recomenda às pessoas que visitarem seus entes queridos a evitar acender velas fora do cruzeiro, assim como colocar jarros e vasos de plantas sobre os túmulos. Essas ações podem resultar em queimadas ou pequenos incêndios, bem como provocar o acúmulo de água parada, que propicia a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças”, ressalta a administração municipal.