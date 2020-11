Por O Dia

Publicado 04/11/2020 22:30

Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira (3/11) com uma arma que teria sido utilizada em uma tentativa de homicídio no dia 30 de outubro. Uma denúncia anônima levou os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e da Supervisão do 11º BPM até o suspeito, que foi capturado na RJ-150, na altura do distrito de Amparo, em Nova Friburgo.



Segundo a PM, o suspeito é conhecido como gerente do tráfico no loteamento Santa Bernadete, no bairro São Geraldo, e já tem três passagens pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.



Com ele foi apreendida uma pistola calibre 380, que teria sido usada no crime. Ainda de acordo com a PM, o suspeito assumiu ter guardado a arma em sua residência, mas não há informações se ele teria sido o autor do disparo.



O caso foi registrado na 151ª DP, onde a arma e as munições apreendidas serão enviadas para análise. O suspeito permaneceu preso.