A concessionária Águas de Nova Friburgo emitiu umnesta quinta-feira (5/11) sobre ada Estação de Tratamento (ETA) Debossan. Segundo a concessionária, nesta, às 9h, será realizada uma breve parada no sistema para a realização de uma manutenção preventiva. A estimativa é de que o serviço seja concluído até às 13h.Ainda de acordo com a empresa, a avaliação do Setor de Operações é de que anão vai refletir no abastecimento dos bairros atendidos pela unidade, mas ainda assim é orientado que os consumidores façamantes e durante o período da paralisação prevista.atende a parte do Alto de Olaria; Bairro da Graça; Bairro Suíço; Bela Vista; Braunes; Catarcione; Centro; Cordoeira; Debossan; Mury; parte de Olaria; Paissandu; Parque Dom João VI; Parque Imperial; Parque São Clemente; Perissê; Ponte da Saudade; Santa Elisa; Tingly; Vila Amélia; Vila Guarani; e bairro Ypú.Em casos de possíveis desabastecimentos, caminhões-pipa podem ser solicitados pelos canais de atendimento da concessionária: WhatsApp (21) 97211-8064, aplicativo Cliente Águas e Chat Interativo, que está disponível no aplicativo e no site www.aguasdenovafriburgo.com.br , ou pelo 0800 757 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância).