Por O Dia

Publicado 06/11/2020 15:53

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira (5/11) durante abordagem dos policiais militares do 11º BPM na Rua das Pedrinhas, no loteamento Santa Bernadete, no bairro São Geraldo, em Nova Friburgo.



Na ação foram apreendidos 172 papelotes de cocaína, 15 unidades de maconha, 30 munições calibre ponto 40 e 39 munições calibre nove milímetros.



Todo o material foi encaminhado para 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado. O adolescente ficou detido por envolvimento com o tráfico de drogas.