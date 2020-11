Por Paula Valviesse

Na noite desta quinta-feira (5/11), 15 dos 16 candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo participaram do debate organizado pela TV Cidade, emissora local de Nova Friburgo pelo sistema RCA, canal 8. Assim como previsto pela emissora, a sabatina, iniciada às 19h, foi dividida em cinco rodadas e durou pouco mais de quatro horas, devido ao grande número de pleiteantes nas eleições deste ano.



Participaram do debate: Alexandre Cruz (Cidadania); André Montechiari (PRTB); Cacau Rezende (PV); Cláudio Damião (PSOL); Delegada Danielle Bessa (PSL); Dr. Arthur (Avante); Hugo Moreno (PSTU); Johnny Maycon (Republicanos); Juvenal Condack (PSD); Lucidarlen Novaes (PMB); Mariozam da Rádio (PTC); Renato Bravo (PP); Sérgio Louback (PSC); Silvia Faltz (PT); e Wanderson Nogueira (PDT).



O único candidato que não compareceu ao debate foi o Dr. Luis Fernando (PROS), que, por meio da sua representação jurídica, enviou uma carta justificando a ausência em função de outros compromissos de campanha.



A primeira rodada foi só de apresentação. Nela, os 15 candidatos tiveram um minuto para falar. Os prefeitáveis foram chamados ao púlpito pelo mediador, o jornalista Denys Fasanella, por ordem alfabética e todos respeitaram o tempo cedido.



Na segunda rodada foram iniciados os confrontos diretos entre os candidatos. Os temas pré-definidos pela organização foram sorteados pelo mediador, assim como o candidato que faria a pergunta. O próprio candidato sorteado escolheu a quem faria a pergunta, seguindo de réplica e tréplica.



Os confrontos foram entre Juvenal Condack e Renato Bravo, com o tema “Cultura”; Alexandre Cruz e André Montechiari, com o tema “Mobilidade Urbana”; Hugo Moreno e Lucidarlen Novaes, com o tema “Turismo”; Cacau Rezende e Cláudio Damião, com o tema “Funcionalismo Público”; Sérgio Louback e Delegada Danielle, com o tema “Concessão do Transporte Público”; Mariozam da Rádio e Johnny Maycon, sobre “Licitações”; Johnny Maycon e Silvia Faltz, com o tema “Transparência”; Andre Montechiari e Wanderson Nogueira, sobre “Gestão da UPA”; Renato Bravo e Cacau Rezende, sobre “Assistência Social”; Wanderson Nogueira e Juvenal Condack, com o tema “Gestão do Raul Sertã”; Lucidarlen Novaes e Mariozam da Rádio, sobre “Educação”; Cláudio Damião e Dr. Arthur, sobre “Iluminação Pública”; Delegada Danielle e Hugo Moreno, com o tema “Meio Ambiente”; Silvia Faltz e Alexandre Cruz, sobre “Desenvolvimento Econômico”; e Dr. Arthur e Sérgio Louback, sobre “Agricultura”.



Nessa rodada, apesar da maioria dos candidatos terem focado no tema estabelecido, por diversas vezes foram abordadas situações que envolviam o governo atual. Com isso, o candidato à reeleição, Renato Bravo, usou do recurso de direito de resposta. Esse recurso foi avaliado por uma banca formada por duas advogadas da OAB Nova Friburgo, que decidiam por ceder ou não ao tempo de resposta. Apesar dos pedidos, esse recurso foi concedido apenas uma vez.

A terceira rodada foi composta por perguntas e colocações enviadas por internautas. O mediador sorteou o tema e o candidato que iria responder ao mesmo, tendo cada prefeitável o tempo de um minuto para defender seus projetos.



Entre os temas enviados pelos eleitores estavam questões como agricultura familiar; população de rua; polo de moda íntima e metalomecânico; educação; transparência; concessão dos serviços públicos; licitações; propostas para o setor de eventos; mobilidade urbana; pandemia, entre outros.



A quarta rodada foi de tema livre. Nela, os candidatos sorteados escolhiam quem iria responder e elaboravam as perguntas sobre o tema que tivessem interesse. Saúde e educação foram os assuntos mais abordados, especialmente no que diz respeito ao Hospital Municipal Raul Sertã, que chegou a ser chamado de “puxadinho” por um dos prefeitáveis.



A última rodada foi de considerações finais. Também por ordem alfabética os candidatos foram chamados ao púlpito pelo mediador e tiveram um minuto para falar aos eleitores. O debate foi encerrado às 23h30.