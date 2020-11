Por O Dia

09/11/2020

Na noite deste domingo (8/11), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, prenderam um homem de 32 anos, na Rua Joaquim Naegele, no conjunto habitacional Terra Nova II, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, por envolvimento com o tráfico de drogas.



Segundo a PM, o suspeito já possui diversas anotações criminais por roubo e furto e estava cumprindo pena em prisão domiciliar por um dos crimes.



Com o suspeito foram apreendidos 47 papelotes de cocaína e 45 trouxinhas de maconha. Ele ainda tentou se esconder dos PMs no último andar de um dos blocos do condomínio, mas foi capturado e encaminhado para a 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.