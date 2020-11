Por O Dia

11/11/2020

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (11/11) uma alteração no Decreto 758/2020, que estabelece as regras para funcionamento das atividades econômicas no município. Com o Decreto 780/2020, os cinemas estão autorizados a permitir o consumo de bebidas e alimentos no interior das salas de exibição.



Essa foi a única alteração feita. No mais, continuam vigentes as regras de distanciamento social, o funcionamento dos estabelecimentos com capacidade reduzida de 50%, o uso obrigatório de máscaras de proteção e a proibição de bebedouros.



Além disso, fica mantido o horário de funcionamento das 10h às 22h, com o estabelecimento de intervalo suficiente para higienização completa do local entre as sessões.