Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 12:17 | Atualizado 15/11/2020 13:02

A candidata do PMB à Prefeitura de Nova Friburgo, Lucidarlen Novaes, votou em sua seção eleitoral no Colégio Estadual Eduardo Breder, em Campo do Coelho, na manhã deste domingo (15/11). A prefeitável irá acompanhar a apuração de casa, em Campo do Coelho, junto com a família.

Lucidarlen Novaes tem 43 anos, é casada, natural de Nova Friburgo e formada em Biologia, com especialização em Vigilância Sanitária e Saúde, ela concorre pela primeira vez a um cargo político, tendo como vice o comerciante Carlos Maduro.



“Agradeço imensamente ao apoio dispensado a mim por parte da imprensa. Foi uma campanha árdua, mas não desisti porque acredito na mudança, acredito na força do povo friburguense. Que seja feita a vontade de Deus. Minha missão enquanto candidata acredito que cumpri. Basta agora torcer até a apuração da última urna. E que Nova Friburgo possa de fato ter uma renovação porque do jeito que está, não dá pra ficar”, declarou a candidata.