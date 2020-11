Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 14:42

O candidato à Prefeitura de Nova Friburgo pelo PRTB, André Montechiari, votou por volta das 13h deste domingo (15/11), acompanhado pelo filho, Inácio, de 15 anos. Como a seção eleitoral na qual votava teve alteração de local, o candidato votou na zona eleitoral montada na Universidade Estácio de Sá, nas Braunes. O prefeitável vai acompanhar a apuração dos votos de casa, junto com a família.



André Montechiari tem 43 anos, é casado, natural de Nova Friburgo e se candidata pela primeira vez a um cargo público. Como administrador, abriu sua primeira empresa aos 16 anos e, aos 26, passou a trabalhar com tecidos, setor que atua até então. Para vice, André tem o apoio do também empresário Marcelo Sanglard.



“Quero agradecer a cada um que me ouviu, leu nosso plano de governo, que pode entender a nossa proposta e, principalmente, votar em mim, no Marcelo Sanglard e em toda a nossa equipe para a Prefeitura de Nova Friburgo. Eu fiquei muito feliz neste ano de trabalho, foi um ano no qual eu conheci muitas pessoas, me aprofundei nas necessidades e problemas do nosso município e tenho realmente a expectativa não só de vencer, mas de poder fazer um grande governo e um grande trabalho por Nova Friburgo”, declarou o candidato.