Por Paula Valviesse

Publicado 15/11/2020 17:34

A candidata à Prefeitura de Nova Friburgo pela coligação “Nova Friburgo com Ordem e Progresso”, Delegada Danielle Bessa (PSL), votou por volta das 13h, na Escola Municipal Dante Magliano, no bairro Ponte da Saudade. A prefeitável esteve na seção eleitoral acompanhada pelo marido, o coronel James de Barros, ex-comandante do 11° BPM, e de Welbert Pedro, chefe de gabinete do deputado federal Luiz Lima.

Danielle Bessa tem 49 anos, é natural do Rio de Janeiro, mas mudou-se com a família para Nova Friburgo, onde foi delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e até ser escolhida como candidata do PSL, atuava também como Defensora Pública. Pela coligação, os partidos definiram o advogado Adalto Lomba como vice. A candidata vai acompanhar a apuração dos votos de casa, junto com a família e amigos.



“Votei na Escola Municipal Dante Magliano, acompanhada pelo meu esposo, coronel James de Barros, encerrando assim uma jornada de muito trabalho, acreditando e propondo um futuro melhor para Nova Friburgo. Foi muito bom receber o carinho e apoio da população friburguense em todos os bairros e distritos que visitamos. O cidadão daqui é um povo do bem e que, visivelmente, precisa de atenção e investimentos para sua cidade. Sendo eleita, colocarei em prática todas as propostas elencadas em meu plano de governo em prol da população friburguense. Não sendo eleita, continuarei lutando como cidadã para cobrar e assistir uma Nova Friburgo cada vez mais livre da corrupção e, como delegada, livre da criminalidade! Que Deus proteja hoje e sempre Nova Friburgo!”, declarou a candidata.