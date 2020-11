Por O Dia

Publicado 15/11/2020 18:35

Já tendo passado 1h30 do encerramento do horário de votação nas Eleições Municipais 2020, Nova Friburgo ainda não tem nenhum resultado parcial. No município, 16 candidatos disputam à Prefeitura. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ, somente uma urna precisou ser substituída na cidade. No geral, a votação foi tranquila, sem muitas filas ou confusão. A maioria dos eleitores compareceram às seções na parte da tarde e não foram registradas ocorrências de crimes eleitorais.

O DIA vai publicar boletins com a apuração parcial até que seja possível declarar quem são os eleitos.