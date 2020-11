Por Paula Valviesse

Publicado 16/11/2020 02:07 | Atualizado 16/11/2020 02:13

Em Nova Friburgo neste domingo (15/11) a população foi às urnas para eleger o prefeito e os 21 parlamentares que compõem o Legislativo. Dos 574 pedidos de candidaturas apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas 547 foram deferidos, outros 17 foram indeferidos com recurso, um pedido foi deferido com recurso, seis pessoas renunciaram e dois pedidos foram indeferidos.



No município, dos 21 eleitos, 10 eram candidatos a reeleição: Marcinho (Republicanos); Joelson do Pote (PDT); Zezinho do Caminhão (PSB); Carlinhos do Kiko (PROS); Christiano Huguenin (MDB); Janio (DC); Isaque Demani (PP); Cascão do Povo (Patriota); Vanderleia Abrace Essa Ideia (PP); e Wellington Moreira (PSL).



Contudo, a mais votada é uma mulher, de 26 anos, Maiara Felicio (PT), que concorreu a um cargo político pela primeira vez nas eleições deste ano e conseguiu 1.870 votos.

Além de Maiara, outros seis nomes também aparecem pela primeira vez como candidatos ao Legislativo: Dirceu Tardem (PSB); Angelo Gaguinho (DC); Claudio Leandro (PL); Repórter Maicon Queiroz (PSC); Max Bill (Avante); e Walace Piran (PSDB).



Já os últimos quatro nomes já concorreram em eleições passadas ao cargo de vereador, tendo todos sido eleitos suplentes: Priscilla Pitta (Cidadania), foi candidata em 2012 e 2012; Professor André (PL), foi candidato em 2012 e 2016; José Roberto Pacheco Folly (PSC), foi candidato em 2016; e José Carlos Schuvalwb (PRTB), foi candidato em 2012.