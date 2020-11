Por O Dia

A forte pancada de chuva que atingiu Nova Friburgo na tarde desta segunda-feira (16/11) voltou a causar alagamentos nas ruas da cidade. Desta vez o distrito de Conselheiro Paulino foi o mais afetado. Segundo a Defesa Civil, a chuva ainda provocou muitas quedas de árvores e pequenos deslizamentos. Em um deles, na Estrada do Girassol, casas foram atingidas.



Ainda de acordo com a Defesa Civil, as equipes estão no local da queda de barreira realizando avaliações. A Estrada do Girassol liga o bairro Jardim Califórnia, no distrito de Conselheiro, à RJ-130. Não há informações sobre desabrigados ou desalojados até o momento, mas a equipe da Secretaria de Assistência Social também foi deslocada para o local.

Em Conselheiro Paulino moradores relataram que diversas ruas do bairros alagaram por conta da pancada de chuva, que durou cerca de 40 minutos. Na Rua Coronel João Teixeira, a água subiu tanto que entrou em carros, casas e lojas. De acordo com os relatos, o nível da água da chuva quase alcançou o caput de alguns veículos que estavam estacionados na via.

As ruas do entorno da Praça de Conselheiro Paulino também ficaram cheias d’água. Próximo ao local, uma moradora da Rua José Ernesto Knust lamentou a situação, afirmando que não era possível aos pedestres passarem nem pelas calçadas, que também foram cobertas pela água.

Rua José Ernesto Knust Reprodução Internet

No conjunto habitacional Terra Nova, uma moradora gravou um vídeo mostrando a casa alagada. Ela conta que não é a primeira vez que a chuva provoca alagamentos no local, mas destaca que dessa vez a força do temporal chegou a quebrar as telas de uma área externa da residência.



A chuva forte foi sentida por toda a cidade. No Centro, alguns locais, como a Rua Farinha Filho e o trecho próximo à Estação Livre, na Praça Getúlio Vargas, também encheram um pouco. Em São Geraldo, moradores relataram que a chuva forte foi também acompanhada por uma breve precipitação de granizo.

Chuva com granizo em São Geraldo Reprodução Internet

A Defesa Civil de Nova Friburgo chegou a emitir um alerta sobre a possibilidade de chuva moderada a forte, orientando os moradores de áreas de risco que ficassem atentos aos avisos e, em caso de emergências, acionassem o órgão pelo 199 e buscassem um local seguro.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite estão previstas até pelo menos quinta-feira (19/11), com temperaturas variando entre 11 e 25 graus e ventos fracos.

No sábado (14/11), véspera das eleições municipais, a forte pancada de chuva que caiu no meio tarde também causou alagamentos, especialmente em ruas do Centro. A chuva caiu por volta das 15h e durou pouco mais de 30 minutos, causando alagamentos na Praça Getúlio Vargas, na Rua Farinha Filho e vias próximas, em trecho da Avenida Alberto Braune e em ruas próximas à Praça do Suspiro. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, não foram registradas ocorrências.