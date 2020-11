Por O Dia

Publicado 17/11/2020 18:47

Na noite do último domingo (15/11), os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, estiveram na Rua Rio Brumado, no Loteamento Três Irmãos, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, para averiguar uma denúncia de venda de drogas. A ação ocorreu após o encerramento do horário de votação, que terminou às 17h.



Na localidade, os policiais conseguiram acompanhar a movimentação de três suspeitos, mas ao chegar mais próximo para efetuar a abordagem, dois deles conseguiram fugir. Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas e no local foram apreendidos 131 papelotes de cocaína e 594 trouxinhas de maconha.



A ocorrência foi apresentada na 151ª DP (Nova Friburgo), onde o acusado foi autuado, permanecendo preso, e todo material apreendido.