O prefeito eleito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (Republicanos), solicitou ao atual gestor Renato Bravo (PP), por meio de ofício encaminhado nesta quarta-feira (18/11), que seja iniciado o processo de transição do governo o mais breve possível.



Em seu pedido, Johnny Maycon destaca o prazo disponível para a transição, uma vez que as eleições deste ano foram adiadas para novembro devido a pandemia de Covid-19: “Nos preocupamos que o tempo disponível para a transição seja muito pequeno”.



Para que seja iniciado o processo, o prefeito eleito solicitou que seja marcada para a próxima semana uma reunião para alinhar todas as questões referentes à transição.



Sobre o pedido, o prefeito Renato Bravo confirmou que recebeu o ofício e disse que irá “colaborar para que a transição ocorra com mais brevidade possível”. Segundo a Prefeitura, Renato Bravo reuniu os secretários na tarde da terça-feira, 17, para abordar questões relacionadas à transição, para que seja feita da forma mais transparente e colaborativa possível.