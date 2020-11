Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:16

Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, a chuva que caiu durante a tarde e boa parte da noite desta quarta-feira (18/11) até a madrugada de hoje, não gerou novas ocorrências no município. O bairro com maior índice de precipitação foi Vila Nova, onde foram registrados 52,47 milímetros de chuva. A média ficou em 23,95 milímetros.



Na segunda-feira (16/11), a forte pancada de chuva que atingiu Nova Friburgo durante a tarde causou alagamentos nas ruas da cidade. O distrito de Conselheiro Paulino foi o mais afetado, seguido por Riograndina. Segundo a Defesa Civil, a chuva provocou muitas quedas de árvores e pequenos deslizamentos. Em um deles, na Estrada do Girassol, quatro casas foram atingidas.



A Defesa Civil e uma equipe da Secretaria de Assistência Social estiveram no local. Cerca de dez pessoas que residiam no imóveis afetados tiveram que sair e foram abrigadas por parentes.



As fortes chuvas, comuns neste período, vem causando principalmente alagamentos. No sábado (14/11), véspera das eleições municipais, a forte pancada de chuva que caiu no meio tarde também causou alagamentos, especialmente em ruas do Centro. A chuva caiu por volta das 15h e durou pouco mais de 30 minutos, causando alagamentos na Praça Getúlio Vargas, na Rua Farinha Filho e vias próximas, em trecho da Avenida Alberto Braune e em ruas próximas à Praça do Suspiro. Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo, não foram registradas ocorrências.



De acordo com a Defesa Civil de Nova Friburgo, o tempo continua instável nesta quinta-feira, com previsão de pancadas de chuvas moderadas. Em caso de emergências, as pessoas devem buscar um local seguro e acionar a Defesa Civil pelo 199.