Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:56

A Concessionária Rota 116, responsável pelo trecho da RJ-116 entre Itaboraí e Macuco, informa que o feriado prolongado pelo Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20/11), não deverá afetar o tráfego de veículos que passam diariamente pela rodovia.



Esse é o terceiro feriado prolongado em que não há expectativa de aumento no fluxo de veículos. No feriado prolongado pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, e de Finados, no dia 2 deste mês, também não foram previstos aumentos.



Com isso, a previsão da concessionária é de que 70 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio até a próxima segunda-feira (23/11). No entanto, a concessionária disse que irá deixar os colaboradores de prontidão, caso haja necessidade de adoção do sistema de papa-filas nas praças de pedágio.



Além disso, a concessionária manterá à disposição dos seus usuários todo o efetivo de atendimento emergencial nas praças e nas bases de apoio funcionando 24 horas por dia e não haverá, na segunda-feira, nenhuma obra ao longo do trecho sob concessão.



A Rota 116 ainda orienta aos motoristas para, em caso de persistir o mau tempo, dirigirem com atenção redobrada, em baixa velocidade e evitar ultrapassagens, principalmente no trecho da Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo.

