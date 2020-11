Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:44

Nesta segunda-feira (23/11), o Nova Friburgo Country Clube fez uma homenagem aos 160 anos de história da Chácara do Chalet por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo o texto, em 1860, no Dia de São Clemente, 23 de novembro, foi lançada a pedra fundamental do futuro chalé do barão de Nova Friburgo.



“A construção foi iniciada sob as bênçãos do padroeiro da família. Mas não somente. O primeiro bloco foi assentado pelas mãos do próprio imperador! Isso é o que consta na trolha utilizada na cerimônia”, diz o texto publicado sobre a origem da pedra fundamental do Chalet.



A trolha em questão trata-se de uma colher de pedreiro. De acordo com a explicação do clube, o rito, de origem maçônica, estabelecia o uso de uma trolha simbólica no início das obras de edifícios importantes, geralmente realizado para construções públicas, mas não era um costume comum no Brasil, sendo um acontecimento raro.



“A existência da trolha do Chalet, portanto, já é por si só algo insólito. Conter, além disso, a inscrição de que ela foi oferecida a d. Pedro II, é ainda mais impressionante”, justifica a homenagem.



Segundo a história, a Chácara do Chalet foi visitada por pelo menos duas vezes pelo Imperador Dom Pedro II, em 1873, durante o baile de inauguração da segunda seção da Estrada de Ferro de Cantagallo, e em 1883, quando de sua viagem a Campos dos Goytacazes, para inauguração da iluminação elétrica naquela cidade.

A Chácara do Chalet, assim como a parte central da propriedade do Nova Friburgo Country Clube, que inclui os lagos e os jardins, criados pelo paisagista francês Auguste Glaziou, são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1957.