Publicado 26/11/2020 16:12

Nesta quarta-feira (25/11), um ato simbólico realizado no pátio da Prefeitura de Nova Friburgo marcou a entrega da nova ambulância que vai atender a localidade de Centenário, no 3º distrito de Campo do Coelho. Na cerimônia, o prefeito Renato Bravo entregou as chaves da nova ambulância ao motorista Isaias Martins.



A antiga ambulância da localidade, em bom estado de conservação, será destinada a outro posto de saúde, ainda a ser definido. Renato Bravo destacou que a ambulância nova, que está sendo entregue ao posto de Centenário, contribuirá para o trabalho ali desenvolvido por toda a equipe.

Participaram do momento, o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Marcelo Braune; a subsecretária de Atenção Básica, Ariadna Heringer; o secretário de Agricultura, José Adilson Medeiros; a subsecretária de Comunicação Social, Natalia Amorim; além do vereador Alcir Fonseca, entre outros.



Segundo a Prefeitura, os postos de saúde de Riograndina e Amparo também vão receber novas ambulâncias. A entrega dos veículos está prevista para a próxima semana.