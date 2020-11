Por O Dia

Publicado 26/11/2020 22:32

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado nesta quinta-feira (26/11) sobre o crescimento do número de casos de Covid-19 no município. Segundo a Prefeitura, o contágio pela doença vem acontecendo em uma velocidade maior do que a verificada nos últimos meses.



Sobre os casos, a Prefeitura ainda informou que o Comitê Operativo de Emergência em Saúde (COE) vem realizando reuniões emergenciais para acompanhar esses dados e, nesta quinta-feira, uma operação de fiscalização foi realizada.



Na ação, seis estabelecimentos foram autuados por descumprimento do decreto referente ao regramento estabelecido para bares, restaurantes e casas de festas, sendo três deles interditados por estarem funcionando como boate e casa de show, proibido por decreto.



Além disso, entre os dias 17 e 20 deste mês, as ações de fiscalização noturna resultaram em 68 inspeções; 39 termos de intimação; 12 interdições parciais; 5 autos de infração lançados; 5 autos de infração em lançamento.



De acordo com a avaliação do Comitê, é possível que outras medidas de restrições sejam adotadas para diminuir o índice de contaminação, bem como o período de avaliação de cada bandeira poderá ser revisto: “Em tempo, lembramos que o trabalho de combate ao Covid-19 é uma responsabilidade de todos”, afirma a Prefeitura.