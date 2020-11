A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (27/11) o aviso depara contratação de empresa para realizar a(UBS) Waldir Costa, no distrito deA licitação está prevista para o dia 17 de dezembro, às 10h30, na Sala de Licitação, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, térreo, no centro de Nova Friburgo. Segundo o edital aO edital 024/2020 pode ser retirado no site da Prefeitura, na área de licitações e também pelos e-mails: licitacaopmnf@yahoo.com.br e licitacao@pmnf.rj.gov.br. Outras informações nos telefones (22) 2525-9174 / 2533-1458.