Por O Dia

Publicado 27/11/2020 17:55

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior, publicou nesta sexta-feira (27/11) informações sobre o Projeto Internet, que irá disponibilizar acesso gratuito à internet, por meio de wi-fi, nas praça Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira, no Centro.



Segundo a Secretaria, ações estão sendo realizadas para viabilizar o acesso e, com isso, promover a inclusão digital dos cidadãos nas duas áreas de lazer do município.



“Nosso objetivo é levar acesso à internet e os benefícios da conectividade para quem não tem, e com isso, alavancar a economia do município, bem como promover interação e conexão em todos os aspectos da vida cotidiana do friburguense”, afirmou o prefeito Renato Bravo.



A secretária de Ciência e Tecnologia, Geisa Lobosco, destaca a relevância do projeto “Internet para Todos – Internet nas Praças” e a sua especificidade no que se refere ao desenvolvimento do município frente aos desafios em que estamos expostos.



“Nova Friburgo é uma cidade com índice de desenvolvimento peculiar e diante do desenvolvimento econômico e dos impactos sofridos em razão da Covid-19, nossa população precisa ser assistida através de políticas públicas que favoreçam a retomada da economia local bem como ao desenvolvimento como um todo”.



A Prefeitura não deu detalhes sobre quando o acesso estará disponível para a população.