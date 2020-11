Por O Dia

O Hemocentro Regional Enfermeira Cássia Viviane Kale Martins, que funciona no prédio anexo ao Hospital Municipal Raul Sertã, na Rua General Osório, 324, no centro de Nova Friburgo, está com baixo estoque de bolsas de sangue e, para tentar ampliar as doações, promove, neste sábado (28/11) mais um mutirão. Os doadores serão atendidos das 8h às 13h.



Para doar é preciso ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável), pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, alimentado e descansado por seis horas no mínimo, não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação, não estar gripado ou com febre e portar documento de identidade original com foto, podendo ser as carteiras de identidade, de habilitação ou de trabalhou, ou ainda passaporte.



Não é necessário estar em jejum, basta não ingerir alimentos gordurosos, como leite e derivados e ovos, nas três horas que antecedem a doação.



Além de Nova Friburgo, o hemocentro abastece outros dez municípios da região. Por isso, é importante que doadores dos municípios vizinhos também façam sua doação.