Por O Dia

A equipe pedagógica do Colégio e Curso Pensi, em Nova Friburgo, está organizando atividaes, que serão realizadas entre os dias 14 e 18 deste mês, para arrecadar alimentos e brinquedos para a Ação Solidária de Natal. As doações podem ser feitas pelo público geral e entregues na portaria da escola, que fica na Praça 1º de Março, 2, no bairro Vilage.



As doações vão ser encaminhadas para duas instituições sociais do município: o Lar Abrigo Amor a Jesus (LAJE), que abriga cerca de 80 idosos carentes e necessitados de cuidados especiais; e a Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (AFAPE).