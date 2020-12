Conselheiro Paulino registrou alagamentos em várias ruas do distrito Reprodução Redes Sociais

No Centro, transbordamento do rio causou alagamento próximo a antiga Fábrica de Rendas Arp Reprodução Redes Sociais

que começou na tarde de ontem (7/12) em Nova Friburgo e seguiu pela madrugada desta terça-feira (8/12), com fortes pancadas neste período,por dificuldade de escoamento da água e também por causa do aumento significativo dos rios, comSegundo a Defesa Civil, durante a madrugada. O índice mais alto foi registrado no Cardinot, onde choveu 125,63 milímetros. Com isso, o município entrou em estágio de Alerta, mas até o momentode terra e não há pessoas desalojadas ou desabrigadas.Contudo, de acordo com a Defesa Civil, ano município. Sendo orientado aos moradores de áreas de risco que em caso de emergência entrem em contato com o órgão pelo 199 e busquem um local seguro.Em, um dos locais mais afetados, várias ruas ficaram alagadas e o Rio Bengalas, que corta o distrito, transbordou em vários pontos. Inclusive, foram registrados novos alagamentos em ruas que no mês passado tiveram o mesmo problema por causa das chuvas fortes, como a Rua Coronel João Teixeira, na qual a água subiu tanto que entrou em carros, casas e lojas.No, foram registrados os alagamentos já recorrentes próximo a Estação Livre, na Praça Getúlio Vargas; próximo a Câmara de Vereadores, na Rua Farinha Filho e em parte da Avenida Alberto Braune. Mas no Paissandu a situação ficou pior, com o transbordamento do rio. Na altura da antiga Fábrica de Rendas Arp até o Country Clube o alagamento chegou a impedir a passagem de veículos.Emtambém foi registrado transbordamento de rios e córregos, invadindo inclusive vias principais de acesso, como a Avenida Barão de Nova Friburgo.