Publicado 19/12/2020 17:36

Uma tragédia assolou os moradores da cidade de Bom Jardim, município vizinho de Nova Friburgo, na Região Serrana. Na noite desta sexta-feira (18/12), um homem de 21 anos atirou contra duas mulheres e depois se matou, na Praça Coronel Monnerat, no centro da cidade.



Segundo a PM, o autor dos disparos seria ex-namorado de uma das jovens e não aceitava o fim do relacionamento. Ao chegarem ao local os PMs já encontraram o atirador e uma das jovens sem vida. Com ele foi apreendido o revólver calibre 38 usado no crime.



A outra vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 158ª DP (Bom Jardim).